При проверках по делу Коршунова были уволены 10 сотрудников ФСИН

После проверки управлений, которые курировал замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов, были уволены 10 сотрудников ведомства, сообщает «РИА Новости». Коршунов был задержан 13 сентября в яхт-клубе, он обвиняется в двух эпизодах растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Как сообщили агентству во ФСИН, комплексные проверки управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта и финансово-экономического управления ФСИН проводились летом по поручению директора ведомства Геннадия Корниенко.

Также в пресс-службе сообщили, что Корниенко ходатайствовал об увольнении Коршунова после комплексной проверки. В августе 2017 г. директором ФСИН было принято решение направить материалы проверок вместе с ходатайством об освобождении Коршунова от должности в соответствующие органы.