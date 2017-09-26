Минобороны испытало межконтинентальную ракету «Тополь»

Департамент информации и массовых коммуникаций Миобороны сообщил о том, что ракетные войска стратегического назначения произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь». Он была пущена по условной цели на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане, отмечает «Интерфакс».

Целью пуска было названо испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. В результате пуска ракеты были получены экспериментальные данные о параметрах целевой обстановки.

«В последующем эта информация будет использована в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО для оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет», - рассказал агентству сотрудник департамента.