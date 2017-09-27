«Коммерсантъ» узнал об аресте начальника продовольственного управления Минобороны

Начальник продовольственного управления Минобороны 44-летний полковник Александр Бережной был задержан после ареста своего непосредственного подчиненного руководившего отделом техобеспечения Александра Вакулина. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников. Оба офицера подозреваются в крупном мошенничестве – хищении примерно 20 млн руб. – и крупном взяточничестве – на сумму 368 млн руб. Оба они обжаловали свой арест. В Минобороны ситуацию не комментируют.

Накануне издание сообщало, что предметом дела, по которому был арестован Вакулин, стал контракт № 99/ЭА/2015/ДГЗ/3, заключенный Минобороны с питерским ООО «Профбизнес» зимой 2015 г. В нем речь шла о поставках нескольких десятков автомобильных цистерн, прицепных кухонь, передвижных пекарен и прочей «пищевой» спецтехники на общую сумму почти 685 млн руб. Хищение 20 млн состоялось «путем поставки машин ненадлежащего качества», полагают следователи. По делу было задержано несколько человек, в том числе один из руководителей «Профбизнеса» – Алексей Калитин.