В Москве горел ресторан Starlite Diner

В Тверском районе Москвы в ночь на 27 сентября случился пожар в одноэтажном здании по адресу Большая Садовая, 16. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС, информация о возгорании поступила в 0.46 мск, в 1.32 мск пожар было локализован. «Благодаря оперативному прибытию и профессиональной работе пожарных в 01.49 пожар был ликвидирован», - цитирует агентство «Москва».

Площадь возгорания составила около 150 кв. м. Пожар случился в ресторане Starlite Diner, говорил источник агентства «Москва» в экстренных службах.