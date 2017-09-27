В Генштабе Украины отрицают наличие химоружия на складах боеприпасов в Калиновке

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют, что на складах боеприпасов около города Калиновка Винницкой области, где возник пожар, химического оружия нет. Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook. «Информация о наличии химического оружия на складах вооружения Вооруженных сил Украины в Калиновке не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

В Генштабе также отчитались об эвакуации почти 22 000 гражданских лиц, около 500 семей военнослужащих и 100 военнослужащих срочной службы воинской части. Воинская часть обесточена. В Генеральном штабе также сообщили о снижении интенсивности взрывов на военных складах в Калиновке и начале саперных работ на них. Решение о возвращении граждан в их дома будет принято немедленно после завершения проверки саперами.

При пожаре пострадали два человека, заявил первый заместитель главы Винницкой обладминистрации Андрей Гижко. «Две женщины обратились за медицинской помощью, нетяжелые травмы», - сообщил Гижко в эфире телеканала «112 Украина» в среду.

По данным украинских СМИ, на складах хранится 188 000 т боеприпасов, в том числе ракеты РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Град».