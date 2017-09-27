Под Винницей горят склады танковых боеприпасов

Пожар площадью 60 га тушат под украинской Винницей, в Калиновском районе, сообщает портал «112.ua». Там расположены склады, где хранится 188 000 т боеприпасов, в том числе ракеты РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Град». На площадке танковых боеприпасов были зафиксированы взрывы, рассказал руководитель управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник. Он опроверг информацию о хранении там химических веществ.

Пожар на складах возник 26 сентября около 22.00. В его тушении задействованы 691 человек и 149 единиц техники, включая два пожарных танка и три пожарных поезда.

«Громадське» сообщает о двух пострадавших – у одной из женщин сломано бедро, у другой - черепно-мозговая травма.

По состоянию на 6 часов утра 27 сентября в Калиновском районе эвакуированы 28 300 человек, из которых около 20 000 эвакуируется собственным транспортом. Остальных вывозят из сборных эвакопунктов. Из Центральной районной больницы эвакуированы 180 больных, сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Также ликвидировано возгорание четырех жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.

Въезды в Калиновку перекрыты, полиция обеспечивает сохранность имущества. Перекрыто и движение по трассам Винница - Киев и Житомир - Могилев-Подольский. Также закрыт железнодорожный перегон Сосенко - Калиновка Юго-Западной железной дороги и воздушное пространство над Калиновкой в радиусе 50 км.

Правоохранительные органы Украины отрабатывают различные версии причин пожара на складах боеприпасов в Калиновке под Винницей, но, вероятно, речь идет о внешних факторах, говорится в заявлении премьер-министра страны Владимира Гройсмана. В Генеральном штабе ВС Украины не исключают возможности диверсии, но рассматриваются самые разные версии, сообщил «112.ua» руководитель управления по связям с общественностью Генштаба Богдан Сеник.