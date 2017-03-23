Около 50% складов с боеприпасами горят под Харьковом, беспилотную зону расширили до 50 км

Под Харьковом горит около 50% складов с боеприпасами, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Это около 50% самой территории военной базы. Все оценить можно будет, как только интенсивность взрывов снизится, состоится локализация всех взрывов, и тогда мы оценим и потери, и причины», - сказал премьер, отметив, что для ликвидации пожара может потребоваться «от нескольких до семи дней».

Гройсман также сказал, что правоохранительные службы рассматривают две версии происшедшего - диверсионный акт и халатность персонала. «Сегодня рассматривается как диверсия, которая не исключена, так и халатность, которую также нужно проверить», - заявил он, подчеркнув, что горящая база была технически хорошо оснащена.

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сказал, что граница зоны безопасности и эвакуации населения в Балаклеевском районе была увеличена до 10 км. На данный момент эвакуированы около 20 000 человек. В генштабе Вооруженных сил Украины уточнили, что в связи с продолжающимися взрывами и увеличением площади пожара решено увеличить бесполетную зону в районе происшествия с 40 до 50 км.