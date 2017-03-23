Из-за взрывов на складе боеприпасов на Украине ранен один человек

По уточненным данным, из-за взрывов на артиллерийских складах министерства обороны возле города Балаклея Харьковской области получил ранения один человек. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Ранена женщина, 1962 года рождения. У нее проникающее ранение в височную область. Сейчас ее везут в больницу в Харьков», - сообщили в отделе коммуникаций ГУ нацполиции в Харьковской области.

По данным министерства обороны Украины, произошло также расширение района, охваченного огнем. По состоянию на 13.00 локализовать пожар пока не удалось.

«Военнослужащие Вооруженных сил Украины и представители ГСЧС делают все возможное для ликвидации катастрофы. Проведена эвакуация жителей близлежащих сел. Работают бригады, которые ищут тех, кто не уехал из опасной зоны», - сообщил спикер минобороны Виталий Саранцев.

На артиллерийских складах минобороны под городом Балаклеей в Харьковской области сегодня произошел пожар. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что, по предварительным данным украинских властей, причиной пожара и взрывов на складах стала диверсия.