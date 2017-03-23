ДНР и ЛНР отвергли обвинения в причастности к пожару на украинском складе боеприпасов

В Донецке отрицают причастность ополченцев к пожару на украинском военном складе.

«Попытки украинских военных переложить вину за все проблемы внутри слабой и погрязшей в коррупции армии ничего, кроме сожаления, вызывать не могут. Разумеется, никакого отношения к этому пожару мы не имеем», – заявили «Интерфаксу» в минобороны (ДНР).

В самопровозглашенной ДНР не исключают, что причиной пожара стала халатность украинских силовиков.

В свою очередь, в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) напомнили о «безобразиях, что творятся в украинской армии». «Нередки случаи дружественного огня и даже самоубийств военнослужащих. Так что нечего на зеркало пенять, если у самих с лицом не все в порядке», – отметил представитель Народной милиции.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что, по предварительным данным, жертв в результате пожара и взрывов снарядов на артиллерийских складах минобороны под городом Балаклеей в Харьковской области нет. По предварительным данным украинских властей, причиной пожара и взрывов боеприпасов на складах была диверсия. «Одна из версий ‒ это диверсия. В том числе и сбрасывание взрывного устройства с БПЛА», ‒ заявил Полторак.

В настоящее время в Балаклее проводится эвакуация жителей из пятикилометровой зоны от складов боеприпасов, где продолжаются мероприятия по ликвидации пожара.