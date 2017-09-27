Министр образования выступила против изучения нескольких языков в школе

В школе целесообразно изучать один иностранный язык, а не несколько, считает министр образования и науки Ольга Васильева. Как передает ТАСС, она сказала в интервью RT, что нужнее всего английский.

«Не можем мы сейчас позволить себе во всех школах два языка, не выучим мы их, - объяснила министр. - Нам нужно хорошо знать русский язык, который мы знаем не очень хорошо. Нам нужно хорошо знать иностранный язык, желательно английский - это язык международного общения на сегодняшний день». Она напомнила, что большая часть научных статей сейчас пишется на английском языке, поэтому российским ученым необходимо его знать, чтобы иметь возможность конкурировать с иностранными.

Васильева не против, чтобы школа давала ученикам возможность изучать дополнительные иностранные языки, но для этого должны быть возможности. «Если школа может это взять на себя, в этом ничего страшного, это только приветствуется, если ребенок может учить второй язык: есть на это время, есть на это методики, есть на это педагоги, есть на это возможности», - сказала она.