СПЧ обратился в прокуратуру после жалоб москвичей на запах горящего мусора

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) подал обращение в прокуратуру из-за сообщений о запахе горящего мусора в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В сообщении указывается, что СПЧ обеспокоен жалобами москвичей на ухудшение экологической ситуации в связи с незаконным сжиганием мусора и «вызванной этими процессами вони, которая ощущается в районах Раменки, Очаковское, Фили-Давыдково, Некрасовка, Капотня, Кожухово, а также в некоторых городах вблизи Москвы».

На загрязнение воздуха жаловались жители Западного административного округа и юго-востока Москвы.

«Через месяц после спешного закрытия "Кучино" жители районов Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково и Раменки начали жаловаться на удушливый запах от сжигания мусора», - указывается в сообщении.