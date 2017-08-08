Ущерб почвам от мусорного полигона «Кучино» превысил 500 млн рублей

Росприроднадзор оценил ущерб почвам от работы мусорного полигона «Кучино» в подмосковной Балашихе, экстренно закрытого по требованию президента Владимира Путина, в более чем 500 млн руб., передает ТАСС.

«По предварительным расчетам Росприроднадзора, ущерб, причиненный почвам [земли населенных пунктов], расположенным вблизи полигона, составляет более 500 млн руб.», - рассказал пресс-секретарь службы Евгений Новиков. Он не уточнил, во сколько был оценен вред водным объектам, расположенным рядом со свалкой.

Фактическая высота полигона превысила на 20 м проектные значения, сказал Новиков. «Согласно экспертному заключению максимальная высота полигона от естественной поверхности рельефа составляет 53 м, средняя высота - 45 м», - добавил он. Общий объем накопленных на свалке отходов - почти 13 млн кубометров.