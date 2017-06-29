Все работники мусорного полигона «Кучино» в Балашихе уволены

Все работники закрытого мусорного полигона «Кучино» в подмосковной Балашихе уволены. Об этом ТАСС сообщила представитель эксплуатанта свалки ЗАО «Заготовитель». «На данный момент сотрудники полигона ищут работу. Всех распустили. Эксплуатировать полигон некому», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, на полигоне работали около 150 человек, часть из них — по аутсорсингу.

Полигон «Кучино» 23 июня был закрыт в срочном порядке по поручению президента Владимира Путина. Это произошло после того, как местные жители пожаловались на плохие условия жизни рядом со свалкой в ходе прямой линии 15 июня. Полигон принимал до 600 000 т мусора в год, до 90% завозилось из столицы.