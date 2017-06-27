Мэр Балашихи попросился в отставку

Жирков руководил Балашихой с 2014 г., до этого он с 2003 г. был главой городского округа Железнодорожный
Александр Натрускин / РИА Новости
Глава Балашихи Евгений Жирков подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Это сообщили информагентства со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Московской области. Врио главы городского округа стала первый заместитель главы администрации Балашихи Лилия Татевосян.
23 июня в Балашихе был спешно закрыт крупнейший в Подмосковье полигон твердых бытовых отходов «Кучино». На свалку местные жители пожаловались Владимиру Путину на прямой линии, президента возмутило, что кто-то разрешил строить жилье в непосредственной близости к уже действующему полигону. В тот же день на полигон приехал губернатор Московской области. Андрей Воробьев пообещал закрыть свалку в 2019 г., после открытия нового полигона в Орехово-Зуеве. Однако 22 июня Путин на совещании с членами правительства потребовал закрыть свалку в Балашихе в течение месяца.
Жирков с 2003 г. по 2014 г. был главой городского округа Железнодорожный. 25 декабря 2014 г. Мособлдума приняла закон об объединении Балашихи и Железнодорожного, в мае следующего года совет депутатов объединенной Балашихи единогласно поддержал кандидатуру Жиркова на посту председателя . В июне Жирков был избран главой объединенного городского округа, напоминает «Интерфакс».
Жилой дом рядом с полигоном построили уже при Жиркове. «Объекты построены и введены в эксплуатацию в 2015 г.», – рассказали «РИА Новости» в пресс-службе областного Главгосстройнадзора. Строительство вела группа «Мортон». Следственный комитет России сообщил, что разрешение на строительство домов возле свалки было выдано незаконно.
Также были проблемы и при попытках Росприроднадзора проверить полигон уже после прямой линии. Ведомство заявило, что сотрудники компании, работавшие на свалке, пытались оказать сопротивление проверяющим. Пришлось звать на помощь сотрудников ФСБ, которые обеспечили проведение проверки. Росприроднадзор потребовал возбудить по факту уголовное дело, сообщала пресс-служба федерального Минприроды. Материалы проверки переданы в ФСБ, Генпрокуратуру и Следственный комитет «для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел».
В октябре 2012 г. Жирков, тогда еще мэр Железнодорожного, проиграл в Басманном суде иск о защите чести и достоинства к «Новой газете», сообщало «Право.ру». Претензии чиновника касались публикации «Рекордная обираловка» от 15 июля 2011 г. В ней говорилось, что почти весь городской бизнес якобы поделен между семьей Жиркова и семьей его друга, также об искусственно созданных очередях в детские сады. Жена и сын мэра потребовали опровержения порочащей их информации и 1 млн руб. компенсации морального вреда.
Ярослав Чингаев для Ведомостей
23 июня закрыли полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе. Неделю назад президенту Владимиру Путину местные жители пожаловались на близкое расположение свалки к жилым домам
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
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