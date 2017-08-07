Губернатор Подмосковья отчитался о закрытии свалок

В Подмосковье из 39 старых полигонов, исчерпавших лимиты, власти закрыли 22, полигоны «Кулаковский» в Чеховском районе и «Царево» в Пушкинском будут закрыты к 1 сентября, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Как передает «Интерфакс», он сказал это премьер-министру Дмитрию Медведеву. «В рамках поручения президента мы последовательно закрываем полигоны там, где сегодня уже живут люди», - сказал чиновник и добавил, что администрация области понимает степень собственной ответственности в сфере создания мусоросжигающих заводов и ликвидации свалок.

Правительственная программа позволяет осуществлять совместно с «Ростехом» подготовку к созданию самых современных мусоросжигательных заводов, добавил Воробьев. Он попросил премьера поддержать включение в госпрограмму работу по рекультивации полигонов на десятилетний период.

Медведев напомнил, что раньше проблема уничтожения бытовых отходов решалась одним способом - созданием полигонов. Сейчас они вызывают нарекания людей, которые не ходят жить рядом со свалкой, и эти полигоны нужно либо закрывать, либо рекультивировать. «Поэтому использование других технологий, включая мусоросжигающие заводы, несмотря на то что они дорогие, - это интересный и правильный путь, потому что он используется в большинстве европейских стран и позволяет полностью уничтожать бытовые отходы», - сказал премьер.

После последней прямой линии с президентом власти Подмосковья спешно закрыли полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в Балашихе, на который Владимиру Путину пожаловались в прямом эфире местные жители.