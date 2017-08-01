РБК сообщил о мусорном коллапсе под Москвой из-за массового закрытия свалок

В Подмосковье массовое закрытие мусорных полигонов спровоцировало коллапс в некоторых районах, сообщает РБК. В Чеховском районе единственная свалка - в Манушкине - закрыта по решению суда за нарушения природоохранного законодательства. Ближайшая свалка «Лесная» находится в Серпуховском районе, но районные чиновники не хотят принимать отходы из Чехова.

«Мусоропоток на «Лесную» и в былые годы был огромный, а в последнее время, в связи с закрытием в ближайших районах нескольких свалок, он увеличился в разы, — рассказал РБК глава администрации Серпуховского района Александр Шестун. — У полигона ежедневно многокилометровые очереди мусоровозов, некоторые из них, не желая ждать, скидывают мусор в лес и овраги».

Полигон «Малинки», который раньше был в Подольском районе, а теперь оказался в новой Москве, пока не может открыться после реконструкции: закон запрещает строить свалки в городской черте, объяснили в минэкологии Подмосковья.

Власти Чеховского района не готовы решить мусорную проблему в авральном порядке, признал начальник районного управления ЖКХ Андрей Ляхомский. По его словам, район рассчитывает на помощь областного правительства.

После последней прямой линии с президентом власти Подмосковья спешно закрыли полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в Балашихе, на который Владимиру Путину пожаловались в прямом эфире местные жители.

Из 60 млн т ТБО, ежегодно образующихся в России, примерно пятая часть приходится на Московский регион, из них 8 млн т – собственно на столицу. Почти все отходы Москва захоранивает в области. Там скопилось более 120 млн т таких отходов, общая площадь полигонов и нелегальных свалок – около 15 кв. км, говорилось в обзоре «Гринписа» «Мусорное кольцо вокруг Москвы» 2015 г. Подмосковные власти еще в 2012 г. предупреждали, что имеющихся полигонов и свалок хватит только на 3–4 года.