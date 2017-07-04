Минприроды: Россия выдает 5 млрд т мусора в год и перерабатывает только половину

В России от производства и потребления образуется около 5 млрд т мусора в год. Это «Российской газете» сообщил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. По его словам, более 90% этого объема составляют отходы от добычи и обогащения сырья. Утилизируется и обезвреживается чуть более 50% мусора. Если использование отходов от добычи сырья постепенно увеличивается, то ситуация с твердыми коммунальными отходами остается проблематичной.

По данным министра, в 2014 г. образовалось почти 71 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО), из которых в хозяйственный оборот было вовлечено только 7,5%. По сравнению с 2010 г. переработка сократилась вдвое. Остальные отходы захораниваются. «Для сравнения: в 80-е гг. прошлого века в Советском Союзе перерабатывалось до 60% бумаги, до 50% текстиля, свыше 30% шин, – сказал министр. – Сейчас показатели переработки бумаги и резины составляют соответственно 36 и 10%».

Наиболее остро проблема с накапливанием бытовых отходов стоит в Подмосковье, куда свозят мусор из Москвы, и в Крыму, где вообще нет хороших полигонов, сказал Донской. Подмосковную проблему, по его словам, можно решить за счет строительства мусоросжигательных заводов и за счет вывоза столичных отходов «в отдаленные от населенных пунктов места».

Про раздельный сбор мусора министр отметил, что такие случаи единичны, но не потому, что граждане недостаточно сознательны, а потому что «инфраструктура для этого еще не развита, недостаточно предприятий, готовых перерабатывать раздельный мусор». Перерабатывать мусор предприятиям мешает нехватка отходов. Это не позволяет им «рассчитать экономику, спланировать работу, иметь гарантии того, что каждый день будет поступать ровно столько отходов, сколько нужно, чтобы загрузить предприятие, чтобы оно было экономически успешным и получало прибыль». Развитие перерабатывающих мусор предприятий Донской считает возможным, если будет организован раздельный сбор и будут введены ограничения на захоронение отдельных видов мусора.