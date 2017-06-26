Аналитика
Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: От редакции: Отходы прямой линии

Отходы прямой линии

Ручное управление создает новые издержки для системы

Мусорный полигон в Кучине, закрытый в пятницу из-за жалобы местных жителей президенту в эфире прямой линии, – второй по величине и старейший в Московской области. На него вывозилось до 90% московских отходов (порядка 800 грузовиков в день). В четверг на совещании у президента глава Минприроды объяснял, что, поскольку свалка не входила в список кандидатов на ликвидацию (ее лимит далеко не исчерпан), на подготовку к ее закрытию и рекультивации уйдет 1,5 года. Но после жесткого требования президента свалка была закрыта на следующий день.

Куда именно будут перенаправлены отходы – не ясно. Быстро переключить такой поток невозможно, и демонстрация президентом решительности может обернуться перегруженностью остальных легальных свалок, резким увеличением числа нелегальных (за полгода в области их выявлено 52), валом жалоб жителей других районов. И это только видимая часть айсберга; учитывая непрозрачность и коррупционность мусорного бизнеса, трудно сказать, какими последствиями может обернуться такой стремительный передел.

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