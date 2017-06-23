Глава Можайска не готов принимать мусор с закрывшейся свалки «Кучино»

Глава Можайска Василий Овчинников не поддержал идею правительства Подмосковья перенаправить в Можайск часть мусора с закрывшейся свалки «Кучино» в Балашихе. Это сообщает ТАСС. По его словам, местный полигон «Храброво» не готов к этому.

«Полигон в Храброво небольшой, и..., исходя из потребностей города и района, мощности его осталось буквально на год-полтора. Если пойдет мусор из других районов, то он быстро забьется и станет тогда проблема со складированием мусора и в Можайске», - рассказал Овчинников радиостанции «Говорит Москва».

По словам чиновника, городские власти обдумывают строительство в ближайшие годы «какого-нибудь завода по переработке мусора, чтобы хватило на нужды муниципального района». Предложения построить завод городу поступали, но пока дальше переговоров дело не продвинулось.

«Кучино» принимало до 90% всех коммунальных отходов Москвы, сказал на закрытии полигона министр экологии Подмосковья Александр Коган. Ежедневно на полигон приезжали около 800 грузовиков с мусором. Отходы, которые раньше свозили в «Кучино», перераспределят в Ногинский, Можайский, Клинский и Люберецкий районы Московской области, добавил министр. «У нас есть несколько полигонов, которые готовы принять и распределить соответствующие потоки. Это Торбеево, Тимохово, Храброво и Алексинский карьер», - сказал он.