Мусорный полигон «Кучино» начнут рекультивировать в марте 2018 года

Рекультивация полигона твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе начнется в марте 2018 г., говорится в сообщении администрации городского округа.

Проектные работы завершат до февраля 2018 г. «Компания "Биорем" проводит предрекультивационные работы, которые ведутся согласно дорожной карте, график выдерживается», – сообщил заместитель руководителя администрации Балашихи Дмитрий Козырев (цитата по сайту ведомства).

По его словам, 40% площади полигона уже засыпано грунтом. Ежедневно на свалку прибывает около 350 грузовых машин земли. С 28 августа начнутся работы по откачке фильтрата.

Ранее, 24 августа, Правительство России опубликовало распоряжение об определении единого поставщика на проектирование работ по рекультивации, с ним на следующей неделе будет заключен контракт. До 1 февраля проект должен будет пройти экологическую и государственную экспертизу, а также общественные слушания, заключается в сообщении администрации.

Полигон твердых бытовых отходов «Кучино» был закрыт 23 июня 2017 г. после жалобы на свалку жителей округа президенту России Владимиру Путину. На данный момент на территории полигона ведутся подготовительные работы к рекультивации.