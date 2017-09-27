Рябков заявил о наличии встречных претензии к США по Договору по открытому небу

У России есть ответыне претензии по выполнению США положений Договора по открытому небу, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«У нас есть ряд встречных претензий к США по ряду аспектов выполнения этого договора, есть незакрытые сюжеты, не с той точки зрения, что они обсуждаются в публичном пространстве, а с той точки зрения, что они не нашли своего решения», - сказал он (цитата по ТАСС). В Москве ожидают введения ограничений по договору со стороны США с нового года, добавил Рябков.

26 сентября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон планирует ограничить полеты российской военной авиации над территорией США в рамках Договора по открытому небу. Ограничить полеты США намерены в ответ на запрет Кремля на пролет над Калининградом. В рамках договора дальность разведывательного полета может составлять до 5500 км. Россия же ввела лимит в 500 км над Калининградом, напоминает издание.

Согласно договору его участники могут совершать облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности. Изначально концепция открытого неба была предложена США. Договор был подписан 24 марта 1992 г. в Хельсинки представителями 23 государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор в 2001 г.

Ранее США отказывались допустить к полетам в рамках этого договора новый российский самолет Ту-204ОН, мотивируя это тем, что его аппаратура имеет слишком большое разрешение