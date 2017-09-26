WSJ: Вашингтон намерен ограничить полеты российских военных самолетов над США

Ранее США отказывались допустить к полетам в рамках этого договора новый российский самолет Ту-204ОН, мотивируя это тем, что его аппаратура имеет слишком большое разрешение Максим Стулов / Ведомости

Вашингтон планирует ограничить полеты российской военной авиации над территорией США в рамках Договора по открытому небу, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно договору его участники могут совершать облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности. Изначально концепция открытого неба была предложена США. Договор был подписан 24 марта 1992 г. в Хельсинки представителями 23 государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор в 2001 г.

По данным WSJ, ограничить полеты США намерены в ответ на запрет Кремля на пролет над Калининградом. В рамках договора дальность разведывательного полета может составлять до 5500 км. Россия же ввела лимит в 500 км над Калининградом, напоминает издание.

Ранее США отказывались допустить к полетам в рамках этого договора новый российский самолет Ту-204ОН, мотивируя это тем, что его аппаратура имеет слишком большое разрешение

Источник издания уточнил, что Вашингтон может ограничить полеты для российских самолетов над Аляской и Гавайями.

Ожидается, что новые меры будут объявлены 26 сентября на встрече консультативной комиссии Договора по открытому небу.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов подтвердил, что американские власти могут ввести ограничения для российских самолетов при полетах над США.

«Да, мы знаем, что такие шаги американцы собираются предпринять. Сегодня в Вене проходит пленарное заседание комиссии по открытому небу. Видимо, американцы официально презентуют там свои решения. Как я понимаю, вводится ряд ограничений, которые вступят в силу с 1 января 2018 г.», – цитирует дипломата «РИА Новости».

Он также подчеркнул, что Москва не считает обоснованными претензии США по договору об открытом небе. «Что касается претензий в наш адрес, мы не считаем их обоснованными. На самом деле договор очень сложный, его положения не всегда однозначно можно интерпретировать, поэтому нужно искать компромиссы, развязки», – сказал Ульянов.