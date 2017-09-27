Кадыров попросил увеличить федеральные дотации Чечне из-за роста рождаемости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что высокие темпы роста рождаемости в республике должны быть учтены при расчете бюджета. Такое мнение он высказал на встрече с вице-премьером России Дмитрием Козаком, сообщает в среду «Интерфакс».

Он отметил, что, в частности, они должны быть учтены при формировании роста расходов на социальную сферу, а также при исчислении дотаций на выравнивание бюджета.

«Дмитрий Николаевич заверил, что будет оказана всесторонняя поддержка и помощь», - добавил Кадыров.

Министр финансов Антон Силуанов в интервью ТАСС рассказал, что Минфин и Кадыров нашли вариант финансовой помощи региону, который бы устраивал обе стороны. «В отличие от других регионов финансовая помощь Чечне рассчитывается по расходам. Мы смотрим, насколько объективны и достоверны эти цифры, потом проверяем доходную базу бюджета региона и на ту разницу, которая остается, выделяем дополнительные финансы. Мы договорились, что будем ежегодно сокращать эту часть помощи», – подчеркнул он.

31 октября 2016 г. Кадыров заявил, что предложенные Минфином на 2017 г. сокращения расходов из федерального бюджета на Чечню неприемлемы для республики. С 2007 по 2015 г. Чечня получила из федерального бюджета в виде субсидий, субвенций и дотаций 539 млрд руб., их средний ежегодный объем составлял 60 млрд руб., говорилось в исследовании РБК в начале 2016 г. За этот период объем помощи республике снижался всего дважды – в 2010 и 2013 гг. В прошлом году финансирование Чечни выросло до 61,3 млрд руб. – на 8%, тогда как по остальным регионам сократилось в среднем на 3%, говорила директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Кадыров указал, что при сокращении бюджета Чечни «республика не сможет развиваться, нам не удастся выполнить взятые на себя социальные обязательства».

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