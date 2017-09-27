Варвара Караулова будет учиться в колонии на юриста

Бывшая студентка МГУ, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России), Александра Иванова (Варвара Караулова) будет учиться в колонии на юриста. Об этом заявил в среду «РИА Новости» ее адвокат Сергей Бадамшин.

Он уточнил, что девушка будет получать учебники и задания, то есть будет проходить обучение заочно. Приказ о ее зачислении уже подписан и направлен в колонию. Адвокат отметил, что подобная практика давно распространена в колониях в России.

Бадамшин добавил, что учиться Караулова будет в университете Синергия, пишет «Интерфакс».

В настоящий момент Караулова работает на производстве закройщицей. По словам адвоката, в колонии его подзащитная чувствует себя нормально и у нее нет конфликтов ни с осужденными, ни с сотрудниками.

Варвара Караулова пропала 27 мая 2015 г. В начале июня она была задержана на турецко-сирийской границе с группой людей, которые собирались в Сирию. 11 июня Караулову вернули в Москву. Она сменила имя и фамилию. Сначала против нее дело возбуждать не стали, а затем все же возбудили. В октябре 2015 г. ее арестовал Лефортовский суд. 22 декабря 2016 г. ей был вынесен обвинительный приговор. В марте 2017 г. Верховный суд России подтвердил 4,5-летний срок заключения Карауловой.