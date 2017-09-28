В Подмосковье задержали подозреваемого в телефонном терроризме

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в заведомо ложных телефонных угрозах, сообщает ГУ МВД по Московской области. Задержанный — 31-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

«Установлено, что злоумышленник позвонил оператору экстренной службы 112 и сообщил о том, что подъезд одного из домов в городе Пушкино заминирован. На следующий день он сделал аналогичный звонок», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Подозреваемый арестован, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

В разных городах России продолжаются анонимные звонки с сообщениями о минировании. Сегодня сообщалось, что полиция проверяет торговые центры в Иркутской области. Также эвакуированы административные здания, школы и торговые центры в Новосибирской области.