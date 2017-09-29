ФСБ и МВД пресекли ввоз нелегального оружия с Украины

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) совместно с Министерством внутренних дел (МВД) раскрыла сеть торговцев нелегальным оружием.

В ФСБ отчитались, что в 21 регионе страны - от центральной части России до Урала - были проведены обыски у 62 граждан, причастных к поставкам нелегального оружия с Украины. Сотрудники правоохранительных органов изъяли 181 огнестрельное оружие иностранного и российского производства: ручной пулемет «Калашникова», 11 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок, 121 пистолет и револьвер («Глок», «Вальтер», «ПМ», «ТТ», «АПС», «ПСМ», «Наган»), в том числе с приспособлениями для бесшумной стрельбы, гранаты, основные части и комплектующие для изготовления более 200 единиц оружия, свыше 7000 боеприпасов различного калибра, более 18 кг взрывчатых веществ и средств инициирования взрыва.

Кроме того, обнаружены 8 мастерских по изготовлению боеприпасов, а также модернизации гражданских образцов оружия ограниченного поражения в боевые аналоги.