ФСБ сообщила о признании в шпионаже задержанного в Крыму военного

Российский военнослужащий Дмитрий Долгополов, которого задержала ФСБ по обвинению в шпионаже за Черноморским флотом России, дал признательные показания, сообщает «Интерфакс». Агентство ссылается на видеозапись допроса, полученную от центра общественных связей ФСБ. «Я пытался передать секретную информацию главному управлению разведки министерства обороны Украины», - заявил задержанный на видеозаписи.

ФСБ сообщила ранее, что Долгополов и его знакомая Анна Сухоносова были задержаны в Симферополе за сбор и передачу спецслужбам Украины секретных сведений о деятельности частей и соединений Черноморского флота, составляющих гостайну. Дело против них возбуждено по статье о госизмене.

Долгополов обвиняется в госизмене и на Украине, сообщили «Новой газете» в Службе безопасности Украины (СБУ). Он служил ранее в ВМС Украины, в располагавшейся в Симферополе воинской части А-1743. После присоединения Крыма к России он остался на полуострове и перешел на российскую военную службу, рассказали в СБУ. Против таких военнослужащих, изменивших присяге, на Украине возбуждены дела о госизмене.