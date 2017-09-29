Россия заявила о взыскании с компании FPH $1,7 млн после дела ЮКОСа

России удалось взыскать $1,7 млн возмещения судебных издержек с одной из компаний, аффилированных с ЮКОСом. Это ТАСС сказал руководитель Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы России в тяжбах с ЮКОСом, Андрей Кондаков. Он уточнил, что государство получило уже платеж примерно в $1,7 млн, который покрывает все арбитражные и судебные издержки, связанные с выдвинутым против России иском по линии Financial Performance Holdings B.V. (FPH), структурой, аффилированной с ЮКОСом.

1 сентября Кондаков говорил, что Россия подала в Высокий суд Лондона иск о принудительном взыскании судебных издержек с FPH. Эта компания инициировала иск против России в 2014 г., затем отозвала его в 2016 г. и отказалась выполнять решение арбитража о полном покрытии судебных издержек российской стороны. Речь шла примерно о 1,3 млн фунтов.

«Россия инициировала соответствующий иск в Высоком суде Лондона, позволяющий среди прочего требовать раскрытия информации о всех активах ЮКОСа за рубежом и допрашивать в суде его акционеров», - говорилось в заявлении МЦПЗ.

В иске FPH 2014 г. говорилось о нарушениях положений договора к Энергетической хартии. Общая сумма иска, ставшего последним в группе так называемых исков «второй волны» по линии ЮКОСа, превысила $1,3 млрд. Иск был отозван из Лондонского арбитража после того, как Окружной суд Гааги в апреле 2016 г. отменил решение Гаагского арбитража от 2014 г. о том, что Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд.