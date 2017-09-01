Россия через иск в лондонский суд хочет узнать об активах ЮКОСа

Россия подала в Высокий суд Лондона иск о принудительном взыскании судебных издержек с одной из аффилированных с ЮКОСом структур - Financial Performance Holdings B.V. (FPH). Об этом сообщил «Ведомостям» директор Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков. FPH инициировала иск против России в 2014 г., напомнил он, затем отозвала его в 2016 г. и отказалась выполнять решение арбитража о полном покрытии судебных издержек российской стороны. Речь идет о примерно 1,3 млн фунтов.

«Россия инициировала соответствующий иск в Высоком суде Лондона, позволяющий среди прочего требовать раскрытия информации о всех активах ЮКОСа за рубежом и допрашивать в суде его акционеров», - говорится в заявлении МЦПЗ.

В иске FPH 2014 г. говорилось о нарушениях положений договора к Энергетической Хартии. Общая сумма иска, ставшего последним в группе так называемых исков «второй волны» по линии ЮКОС, превысила $1,3 млрд, напоминает МЦПЗ. Иск был отозван из лондонского арбитража после того, как окружной суд Гааги в апреле 2016 г. отменил решение Гаагского арбитража от 2014 г. о том, что Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд.

Арбитраж удовлетворил ходатайство об отзыве иска и обязал FPH покрыть российской стороне все издержки, связанные с этим процессом. Так как этого не было сделано, российская сторона обратилась в лондонский суд с ходатайством о принудительном взыскании невыплаченных ей издержек и раскрытии информации об активах FPH по всему миру, сообщает МЦПЗ. Сумму издержек с процентами российская сторона оценила в 1,3 млн фунтов, МЦПЗ назвал эту сумму «относительно скромной», но добавил, что взыскание судебных издержек «с экс-акционеров ЮКОСа, выдвинувших в общей сложности восемь исков против Российской Федерации», - это вопрос принципа.

«Все эти иски являются необоснованными и выступают ярким примером злоупотребления группой олигархов ЮКОСа механизмами западной судебной системы. Ввиду российского происхождения указанных лиц и их «нечистых рук» указанные иски не подлежали рассмотрению в международном арбитраже. Решения по пяти из указанных исков уже были отменены судебными инстанциями, а иск по линии FPH был отозван самими истцами, вероятно, осознавшими бесперспективность своих попыток. Разбирательства по линии двух оставшихся («Юкос кэпитал» и «Лукстона») продолжаются», - говорится в пресс-релизе МЦПЗ.

В интервью «Ведомостям» в 2016 г. Кондаков говорил, что Россия добивается возмещения издержек и по разбирательству с бывшими акционерами ЮКОСа, которым Гаагский арбитраж присудил $50 млрд, а также по разбирательству с британской компанией RosInvestco UK Ltd., которая в 2005 г. подавала еще один иск на гораздо меньшую сумму в 2005 г. в Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты и проиграла. «Это станет и стандартным действием российской стороны при всех выигрышах – если ты судишься с нами, будь готов заплатить за наши юридические издержки», - говорил тогда Кондаков. 1 сентября 2017 г. он пообещал, что государство «продолжит использовать все доступные правовые средства для того чтобы не допустить вымогательства олигархами дополнительных средств российских налогоплательщиков».

«Ведомости» пока не располагают комментариями представителей ЮКОСа.