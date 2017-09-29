Задержанные в Крыму российский военный и его знакомая арестованы

Российский военнослужащий Дмитрий Долгополов и его знакомая Анна Сухоносова, которые были ранее задержаны в Крыму по подозрению в госизмене, арестованы в соответствии с решением суда. Об этом сообщает в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ (ЦОС).

Они были доставлены в Московский окружной военный суд. Против них возбуждено дело о госизмене.

По информации ЦОС, Долгополов и Сухоносова собирали и передавали главному управлению разведки минобороны Украины тайные сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота.

Долгополов ранее дал признательные показания. «Я пытался передать секретную информацию главному управлению разведки министерства обороны Украины», - заявил он.

Долгополов также обвиняется в госизмене на Украине. Об этом рассказали «Новой газете» в Службе безопасности Украины (СБУ). Он служил в ВМС Украины, в располагавшейся в Симферополе воинской части А-1743. После присоединения Крыма к России он перешел на российскую военную службу. Против таких военнослужащих, которые изменили присяге, на Украине возбуждаются дела о государственной измене.