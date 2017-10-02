СМИ сообщили о возможном распространении закона Яровой на зарубежных операторов

Требования закона Яровой о хранении данных будут распространяться в том числе и на российские структуры зарубежных операторов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Института исследований интернета. «Иностранные компании, имеющие в России лицензию оператора по предоставлению услуг связи от фиксированной до голосовой, могут попадать под требования пакета Яровой и, как следствие, нести риски, связанные с нарушением норм иностранного права», – рассказал главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Положения закона Яровой, вступающего в силу с 1 июля 2018 г., расходятся с регламентом ЕС «О защите физических лиц при обработке персональных данных и свободном обращении таких данных» (GDPR), который будет обязателен для исполнения с 25 мая 2018 г. Документ устанавливает избирательное хранение данных пользователей для целей обеспечения национальной безопасности при условии их согласия на обработку персональных данных.

Законодательное противоречие может привести к уходу с рынка телекомуслуг иностранных компаний или к серьезному сокращению их присутствия. Такие риски изучает компания Orange, входящая во France Telecom и работающая в 220 странах. Это подтвердила директор по маркетингу «Orange Business Services Россия и СНГ» Дарья Абрамова.

Ранее сообщалось, что нарушение европейских нормативов с российской стороны может стоить российским компаниям до 20 млн евро или до 4% от годовой глобальной выручки в зависимости от того, какая сумма больше, сообщалось в июле.

Под действие пакета Яровой могут попадать и сайты иностранных СМИ, таких как BBC или CNN, а также торговые онлайн-площадки, которые проводят регистрацию пользователей, считает член экспертного совета по цифровой экономике Госдумы РФ Никита Куликов. Так, Alibaba Group будет развивать в России площадку Tmall, однако все компании, работающие с персональными данными должны быть внесены в реестр.

Сейчас в реестре организаторов распространения информации, попадающих под закон Яровой, около 96 ресурсов, включая российские интернет-компании, мессенджеры, соцсети, а также около 10 иностранных компаний, в том числе WeChat, Threema, Telegram, сервис знакомств Badoo и американский видеохостинг Vimeo.