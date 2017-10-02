Посол Монако опроверг информацию об объявлении Рыболовлева персоной нон грата

Посол Монако в России Мирей Петтити опровергла информацию о том, что миллиардера и владельца футбольного клуба Monaco Дмитрия Рыболовлева объявили персоной нон грата при дворце.

«Это совсем не так. На сегодняшний день никаких обвинений не предъявлено. Расследование продолжается», – сказала она «Интерфаксу», комментируя сообщения французских СМИ.

Отвечая на вопрос, может ли тяжба, связанная с именем Рыболовлева, повлиять на тот факт, что он является хозяином футбольного клуба «Монако», Петтити сказала: «Расследование ведется. К настоящему моменту все остается по-прежнему».

О том, что Рыболовлев объявлен персоной нон грата при дворе принца Альбера в конце сентября сообщил Le Journal du Dimanche, не называя источник информации. Рыболовлев оказался в центре коррупционного расследования с участием высокопоставленных полицейских чиновников и судей в Монако, с ним связывают отставку и недавнее задержание руководителя департамента юридических услуг Монако Филиппа Нармино.