Рыболовлев увидел в публикациях о «монакогейте» попытки повлиять на правосудие

Бывший владелец «Уралкалия», миллиардер Дмитрий Рыболовлев назвал последние публикации о «монакогейте» – начавшемся антикоррупционном расследовании его связей с высокопоставленными чиновниками княжества – манипуляциями, цель которых – вмешаться в работу суда. 25 сентября он передал РБК через представителя, что считает «чистой выдумкой» «медиадиверсии» вокруг своего имени. Цель «медиадиверсий», по мнению миллиардера, – отвлечь внимание от предъявленных Рыболовлевым властям обвинений «по факту грандиозного мошенничества на сумму почти в миллиард евро». Он убежден, что суд поддержит его сторону в этом разбирательстве и подтвердит «грубейший характер» преступлений мошенников. Следствие продолжается, оно «позволит прояснить реальную ситуацию по всем вопросам», добавил он. «Я остаюсь спокойным и уверенным, что судьи докажут серьезность связанных с нашим делом нарушений», – сказал предприниматель.

О том, что Рыболовлев, владелец футбольного клуба Monaco, объявлен персоной нон грата при дворе принца Альбера, днем ранее сообщил Le Journal du Dimanche, не называя источник информации. Предпринимателя уже негласно попросили дистанцироваться от князя и его окружения, утверждает издание. Рыболовлев оказался в центре коррупционного расследования с участием высокопоставленных полицейских чиновников и судей в княжестве, с ним связывают отставку и недавнее задержание руководителя департамента юридических услуг Монако Филиппа Нармино. Из-за этого уголовного дела Рыболовлев может быть вынужден покинуть Монако, полагает Le Journal du Dimanche.

Издание также задалось вопросом о судьбе футбольного клуба, который Рыболовлев купил в декабре 2011 г., в который он вложил 300 млн евро за последние три года и который в сезоне 2016/17 г. впервые за 17 лет выиграл чемпионат Франции. За работу с Monaco предприниматель надеялся получить гражданство Монако, но пока его так и не получил, отмечает издание. Рыболовлев заверил РБК, что продолжит делать все, чтобы повысить шансы клуба на успех. Он опроверг «необоснованные слухи и ложные утверждения» по поводу его обязательств как руководителя футбольного клуба.