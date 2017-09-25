СМИ сообщили о запрете Рыболовлеву посещать резиденцию принца Монако

Дмитрий Рыболовлев, владелец клуба Monaco, может стать персона нон грата в княжестве Boris Horvat / AFP

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, владелец футбольного клуба Monaco, объявлен персоной нон грата при дворе принца Альбера, пишет Le Journal du Dimanche, не называя источник информации. Предпринимателя уже негласно попросили дистанцироваться от князя и его окружения, утверждает издание. Рыболовлев оказался в центре коррупционного расследования с участием высокопоставленных полицейских чиновников и судей в княжестве, с ним связывают отставку и недавнее задержание руководителя департамента юридических услуг Монако Филиппа Нармино. Из-за этого уголовного дела Рыболовлев может быть вынужден покинуть Монако, полагает Le Journal du Dimanche.

По сведениям газеты, с середины лета следствие изучает sms-переписку, которая изобличает недопустимые связи Рыболовлева и высокопоставленных представителей судейского сословия, полиции и политиков Монако. 14 сентября Le Monde сообщил об этой переписке, которая подтверждает дружеские отношения Рыболовлева и Нармино и то, что полиция и юстиция Монако принимают необъективные решения в связи с затянувшейся тяжбой россиянина и швейцарского торговца картинами Ива Бувье. Газета писала, что Нармино и другие высокопоставленные чиновники Монако могли помочь «решить вопрос» с арестом арт-дилера. По данным газеты, Нармино получал подарки от Рыболовлева и гостил в его шале в Швейцарии в 2015 г. Le Monde также цитирует комментарий из переписки Нармино с адвокатом россиянина: публикацию, в которой Рыболовлев выставлен в невыгодном свете, чиновник объясняет стратегией «противоположного лагеря» (цитата по RFI). 12 июля 2017 г. в суде Рыболовлев отрицательно ответил на вопрос судьи Моргана Раймона, поддерживает ли он отношения с местными судьями, которые давали бы ему право на привилегированное отношение, напоминает Le Monde.

Генеральная прокуратура Монако 22 сентября сообщила о начале расследования в отношении неназванного лица по обвинению в торговле влиянием и о проведении 19 сентября обысков по этому делу. Нармино был в пятницу арестован, как сообщало AFP, в связи с делом Рыболовлева, но в субботу его отпустили без предъявления обвинений.

Разбирательство Рыболовлева и Бувье началось в 2015 г. Рыболовлев обвиняет арт-дилера в том, что тот, воспользовавшись его доверием, необоснованно завышал цены на продаваемые ему картины, что обошлось ему в потерю нескольких сотен миллионов евро. В феврале 2015 г. Бувье в Монако были предъявлены обвинения в мошенничестве и соучастии в отмывании денег. Он отпущен под залог. Обвинения в свой адрес он отрицает. Во встречном иске он заявил о связях Рыболовлева в полиции и судебных кругах Монако.

SMS-переписка, уличившая Рыболовлева, получена следствием на телефоне, который судье Раймонду в феврале 2017 г. передала адвокат Рыболовлева Татьяна Бершеда, утверждал Le Monde. Она намеревалась предоставить суду доказательства вины Бувье. Судья же распорядился о полной проверке памяти смартфона Бершеды. Всю информацию перевели на DVD, который приобщен к делу. В распоряжении следствия оказались сотни sms, которые позволяют обвинить монегаскскую полицию и юстицию в коррупции и торговле влиянием. 4 сентября прокуратура потребовала унчитожить DVD, отмечает RFI. 10 дней спустя после публикации Le Monde разразился «Монакогейт».

В феврале 2016 г. в адрес Татьяны Бершеды было выдвинуто обвинение во вторжении в частную жизнь после того, как она сделала запись разговора на ужине в доме Рыболовлева, не предупредив гостей. 20 сентября 2017 г. она уехала из Монако в Лондон, утверждает Le Journal du Dimanche. Рыболовлев, по информации издания, проводит отпуск в Лос-Анджелесе.

Князь Альбер оказался в сложном положении, пишет Le Journal du Dimanche: с одной стороны, он получил возможность «очистить авгиевы конюшни», с другой стороны, под вопросом оказывается судьба местного футбольного клуба, который Рыболовлев купил в декабре 2011 г., в который он вложил 300 млн евро за последние три года и который в сезоне 2016/17 г. впервые за 17 лет выиграл чемпионат Франции. За работу с клубом предприниматель надеялся получить гражданство Монако, но пока его так и не получил, отмечает издание.

Рыболовлев – бывший владелец «Уралкалия». В 2010 г. он продал свой пакет в этой компании и перебрался в Монако. Forbes оценивает состояние Рыболовлева в $7,3 млрд.

Самые богатые россияне по версии Bloomberg