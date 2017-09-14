СМИ: глава департамента юридических услуг Монако ушел в отставку из-за дела Рыболовлева

Глава департамента юридических услуг Монако Филипп Нармино подал в четверг заявление об отставке, которое было принято князем Альбером II. Об этом сообщает французский журнал Le Point, а также агентство AFP со ссылкой на информацию, распространенную Княжеским дворцом Монако.

По сведениям AFP, отставка Нармино связана с обстоятельствами судебной тяжбы, которую ведет в Монако российский миллиардер, владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев.

В коммюнике говорится, что князь Монако посчитал отставку Нармино «правильным решением», поскольку «сложившаяся в медиа-пространстве обстановка могла бы помешать работе судебных властей» (цитата по «Интерфаксу»).

«Князь Монако подтверждает свою веру в объективность юридических органов, которые должны действовать только с соблюдением принципов, законов и свобод, гарантированных конституцией», - указывается в заявлении.

Ранее Нармино подвергся критике в западных СМИ, которые утверждали, что юстиция Монако необъективно ведет действия в рамках тяжбы Рыболовлева со швейцарским торговцем картинами Ивом Бувье. В четверг газета Le Monde опубликовала статью, в которой рассказывает о дружеских отношениях между Нармино и Рыболовлевым, отмечает «Интерфакс».

Рыболовлев обвиняет Бувье в том, что тот необоснованно завышал цены на продаваемые ему картины, что обошлось ему в потерю нескольких сотен миллионов евро, напоминает ТАСС. В феврале 2015 г. Бувье в Монако были предъявлены обвинения в мошенничестве и соучастии в отмывании денег.