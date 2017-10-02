Медведев утвердил правила пользования кадилом и лампадами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил нормы профилактики пожаров на объектах религиозного назначения. Таким образом, в российских «Правилах противопожарного режима» впервые появился раздел «Объекты религиозного назначения».

Согласно поправкам, в алтаре должен находиться огнетушитель, горючие жидкости для проведения обрядов должны храниться в специально оборудованных местах и запас их не должен превышать 20 л.

В документе, в частности, говорится о правилах пользования кадилом:

во время проведения богослужения разожженные кадила могут быть поставлены только на негорючее основание в специально отведенном месте с отделкой из негорючих материалов. «Расстояние от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 м», – говорится в документе.

Кроме того, документ запрещает устанавливать вешалки для одежды прихожан около светильников, подсвечники, светильники необходимо устанавливать на негорючие основания в устойчивом положении, исключающем их опрокидывание.