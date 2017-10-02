Еврокомиссия назвала незаконным референдум в Каталонии

Европейская комиссия считает незаконным референдум о независимости Каталонии, прошедший в воскресенье. «В соответствии с испанской конституцией вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным», - говорится в сообщении ЕК.

Ситуация в Каталонии - это внутренний вопрос Испании, который должен быть решен в соответствии с конституцией страны, отмечается в пресс-релизе ЕК. Там также подтвердили позицию Еврокомиссии: если бы референдум прошел в соответствии с испанской конституцией, это означало бы, что выходящая из состава страны территория покинула бы Евросоюз.

Еврокомиссия призвала перейти от конфронтации к диалогу: «Насилие никогда не может быть инструментом в политике».

За отделение Каталонии от Испании проголосовали 90% пришедших на избирательные участки в день референдума, или 2 020 144 человека. Мадрид не признает референдум. Конституционный суд Испании назвал референдум об отделении незаконным.

Перед голосованием Мадрид направил в Каталонию дополнительные силы полиции из других регионов. Многие места, где предполагалось обустроить избирательные участки, были закрыты, полицейские блокировали к ним доступ. Кое-где противостояние переросло в беспорядки, полиции пришлось использовать резиновые дубинки и пули против сторонников отделения Каталонии. По данным каталонских чиновников, в стычках травмы получили 844 человека.