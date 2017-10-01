В результате столкновений с полицией в Каталонии пострадали 337 человек

Число пострадавших в результате столкновений между полицией и голосующими на референдуме о независимости Каталонии выросло до 337. Об этом сообщили власти Каталонии в Twitter.

«337 человек были ранены из-за жестокости полиции Испании. Мы просим их подавать жалобы в автономную полицию Каталонии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 38 пострадавших.

Сегодня в Каталонии проходит референдум о независимости. Полиция препятствует проведению голосования. СМИ сообщили, что для разгона желающих проголосовать сотрудники правоохранительных органов Испании использовали шумовые гранаты и резиновые пули.