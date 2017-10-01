Полиция использовала шумовые гранаты против голосующих в Каталонии

Испанская полиция использовала шумовые гранаты, чтобы разогнать желающих проголосовать на референдуме в Каталонии, сообщает газета El Pais. Также сообщается, что полиция стреляет по собравшимся резиновыми пулями. Участников голосования задерживают.

МВД Испании призвало граждан оказывать содействие властям, которые принимают меры против проведения референдума, пишет газета.

Сегодня в Каталонии проходит референдум о независимости. Участники референдума должны ответить на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?»