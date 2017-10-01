В Каталонии проходит референдум о независимости

В 9.00 по местному времени (10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости. Об этом местные власти сообщили в Twitter. Участники референдума должны ответить на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?»

СМИ сообщают, что часть избирательных участков опечатаны по решению властей Испании. На некоторых участках в Барселоне полиция пытается помешать голосованию.

По данным газеты El Pais, полиция изымает урны для голосования с избирательных участков. Уже изъяты многие урны и 10 млн бюллетеней, подготовленных для голосования. В связи с этим власти Каталонии разрешили всем желающим голосовать на любом открытом участке и использовать для этого бюллетени, распечатанные на домашних принтерах.