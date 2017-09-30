Ассанж назвал первой интернет-войной ситуацию в Каталонии

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал ситуацию вокруг референдума о независимости Каталонии первой мировой интернет-войной. Он отметил, что конфликт в Каталонии стал наиболее значимым на Западе противостоянием «между людьми и государством после падения Берлинской стены».

«Первая мировая интернет-война началась в Каталонии, так как народ и правительство используют его для организации референдума о независимости в воскресенье и для атак со стороны испанской разведки, которая замораживает телекоммуникационные связи», — написал он в Twitter.

На воскресенье в Каталонии запланирован референдум о независимости этой испанской провинции. Центральное правительство делает все, чтобы голосование не состоялось, региональные власти уверены, что референдум состоится, и уже готовятся к переговорам об отделении.