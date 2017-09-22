Засудить Барселону

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Совсем скоро – 1 октября – должен состояться референдум о независимости Каталонии, назначенный местным парламентом. Скорее всего, он и состоится, несмотря на то что центральные власти Испании делают все возможное, чтобы его не допустить. Во вторник ряд чиновников региона были арестованы в результате масштабного рейда, потому что, по мнению властей, они использовали бюджетные средства для подготовки плебисцита. Обвинение довольно абсурдное: любые выборы с конца XIX в. и по всему свободному миру финансируются правительствами по понятным, даже если не бесспорным, причинам.

По закону Мадрид в своем праве. Ранее конституционный суд страны запретил проводить референдум; согласно конституции Испания неделима. Но закон – плохой аргумент в споре с людьми, которые требуют разрешить им самим писать себе законы. Поскольку ст. 280 российского Уголовного кодекса запрещает призывы к нарушению территориальной целостности только одной страны, апология каталонского сепаратизма – лучший повод поговорить о праве на самоопределение вообще.

Какие могут быть аргументы, чтобы не позволить нескольким миллионам людей, компактно проживающих на небольшой территории и говорящих на одном языке, решать собственные судьбы? Есть три типа аргументов против сецессии. Во-первых, можно сказать, что не все жители Каталонии хотят независимости (это так) и их интересы пострадают в результате отделения региона, просто по факту проживания в новой стране или потому, что новые каталонские власти будут их притеснять. Но на этот случай адвокаты референдума специально обещали, что желающие смогут сохранить испанское гражданство. Кроме того, никому пока не пришло в голову заподозрить, что верховенство закона, демократические процедуры и права меньшинств в Каталонии уважаются меньше, чем в среднем по стране.

Во-вторых, противники сецессии иногда апеллируют к договору, явному или нет, якобы подписанному Каталонией прежде. В качестве примера приводят тот факт, что в 1978 г. – на референдуме за нынешнюю конституцию с оговоркой о неделимости – 90% каталонцев ее поддержали. Этот довод тоже не выдерживает критики. И потому, что голосование 1978 г. было единственной хорошей надеждой покончить с франкистским режимом (а значит, хорошей альтернативы тому выбору не было), и потому, что с тех пор прошло 40 лет и голосуют совсем другие люди. И человек, и нация имеют право передумать и выйти из любого договора, иначе этот договор сам по себе рабский.

Наконец, кто-то замечает, что Каталония – богатый регион и ее отделение снизит уровень жизни по всей Испании. Но это наблюдение, если приглядеться, прямо играет на риторику сепаратистов: «мы привыкли жить на ваши деньги» – не самый убедительный аргумент.

Репрессии правительства тоже, конечно, аргумент против сепаратистов, но и он наверняка не сработает. Потому что за пределами российского УК самоопределение – священное право людей.

Автор – главный редактор ИД «Постнаука»