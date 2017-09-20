Жители Барселоны вышли на улицы после обысков в правительстве Каталонии
В ходе обысков власти Испании изъяли бюллетени для референдума о независимости автономии
С утра 20 сентября на улицы Барселоны вышли горожане, которые протестовали против рейдов полиции. Собравшиеся выкрикивали лозунги о независимости Каталонии
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Гражданская гвардия Испании провела обыски в каталонских правительственных учреждениях в связи с подготовкой властями этого региона к проведению референдума о самоопределении. Было изъято свыше 10 млн бюллютеней
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По данным El Pais, обыски прошли в зданиях каталонских учреждений, курирующих вопросы экономики, внешних дел, занятости и социальных вопросов, а также в здании правительства Каталонии
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Полиция задержала главу экономического управления Каталонии Хосепа Марию Хове, а также еще 11 человек
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Глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон заявил в среду, что власти региона твердо намерены 1 октября 2017 г. провести референдум о независимости от Испании
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«1 октября мы выйдем на улицу. У нас в руках будут бюллетени, и мы их используем», - приводит слова Пучдемона El Pais
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В конце прошлой недели мэры более 700 городов Каталонии вышли на марш в Барселоне с требованием разрешить проведение референдума о самоопределении, назначенного на 1 октября
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Решение о проведении референдума принято властями Каталонии без согласования с центральным правительством в Мадриде
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Полиция Испании намерена конфисковывать урны и бюллетени для голосования на референдуме о самоопределении Каталонии
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Власти Испании обязали отделы региональной полиции вызывать на допрос в местную прокуратуру мэров каталонских городов, которые будут содействовать референдуму
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