Демократия

Жители Барселоны вышли на улицы после обысков в правительстве Каталонии

В ходе обысков власти Испании изъяли бюллетени для референдума о независимости автономии
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