Статья опубликована в № 4418 от 29.09.2017 под заголовком: Референдум из принципа
Каталония подготовилась к отделению от Испании
Официальный Мадрид уверяет, что референдум о независимости не состоится
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Идею независимости ранее поддерживали лишь 15–20% населения Каталонии, но после экономического кризиса это число начало расти
Pau Barrena/Bloomberg
На воскресенье в Каталонии запланирован референдум о независимости этой испанской провинции. Мадрид делает все для срыва голосования, в Барселоне уже готовятся к переговорам об отделении.
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