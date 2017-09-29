Политика
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Алексей Невельский|Дмитрий Камышев
Международная жизнь
Статья опубликована в № 4418 от 29.09.2017 под заголовком: Референдум из принципа

Каталония подготовилась к отделению от Испании

Официальный Мадрид уверяет, что референдум о независимости не состоится

На воскресенье в Каталонии запланирован референдум о независимости этой испанской провинции. Мадрид делает все для срыва голосования, в Барселоне уже готовятся к переговорам об отделении.

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