Правительство Каталонии подписало указ о проведении референдума о независимости

Члены правительства Каталонии во главе с лидером региона Карлесом Пучдемоном подписали указ о проведении референдума о независимости, пишет газета El Pais. Согласно документу, голосование состоится 1 октября.

В законе говорится, что победа на референдуме сторонников разрыва с Испанией будет означать незамедлительное объявление независимости парламентом Каталонии. В случае их провала будут проведены новые региональные выборы в автономной области.

Мадрид заявляет, что не позволит провести референдум. В четверг совет министров страны соберется на экстренное заседание.