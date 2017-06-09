Каталонцы назначили на 1 октября референдум о независимости

Руководитель Женералитета Каталонской автономии Карлос Пудчемонт назначил на 1 октября референдум о независимости региона. Как сообщает AFP, на голосование выносится вопрос: «Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?» Пудчемонт хочет, чтобы это голосование имело реальный результат и обязывало провести принятое решение в жизнь, в отличие от голосования, которое в ноябре 2014 г. каталонцы провели вопреки возражениям Конституционного суда и которое носило символический характер.

Из 7,5 млн каталонцев 48,5% выступают против отделения от Испании, 44,3% - за, но почти три четверти опрошенных поддерживают проведение референдума по этому вопросу. Это показал последний опрос, проведенный по заказу правительства региона.

В Мадриде заявляют, что голосование будет незаконным и антиконституционным. Если дата будет объявлена, за этим последуют новые судебные разбирательства, заявил ранее источник Reuters в правительстве Испании. Он не исключает, что накал страстей достигнет максимума на региональных выборах в Каталонии.

Статья 155 Конституции Испании дает центральному правительству право прямого вмешательства в действия администрации Каталонии, в том числе заставить его отменить референдум и подчиниться законам. У Мадрида есть законная возможность отправить в провинцию дополнительные силы полиции или приостановить полномочия администрации автономии. Как сообщает Reuters, эта возможность рассматривается только как крайняя мера.

Каталония, как и другие 16 автономных регионов Испании, имеет право самостоятельно распоряжаться расходами бюджета на образование и здравоохранение. Однако в регионе недовольны устройством системы бюджетных трансферов, из-за которого Мадрид забирает из бюджета провинции больше, чем возвращает, и хотят независимости. В период экономического спада поддержка сепаратистов в Каталонии усилилась, осенью 2014 г. Конституционный суд Испании по запросу Мадрида запретил проведение референдума о независимости. Сейчас, с возвращением экономики к росту, стремление каталонцев к независимости пошло на спад. В ноябре 2014 г. при низкой явке - проголосовать пришли 2,25 млн из 5,4 млн избирателей - за независимость региона проголосовали более 80% каталонцев.