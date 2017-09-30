Полиция закрыла 1300 избирательных участков в Каталонии

Сотрудники полиции опечатали входы в 1300 школ, которые должны были стать избирательными участками на референдуме о независимости Каталонии, пишет газета El Pais.

На воскресенье в Каталонии запланирован референдум о независимости этой испанской провинции. Центральное правительство делает все, чтобы голосование не состоялось, региональные власти уверены, что референдум состоится, и уже готовятся к переговорам об отделении.

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис сегодня назвал планируемый референдум «издевкой над демократией» и «инструментом выбора диктаторов», передает Associated Press.

В Мадриде в субботу прошла многотысячная акция в поддержку территориальной целостности и единства Испании.