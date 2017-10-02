В Нижнем Новгороде эвакуированы торговые центры, школы и вокзал после звонка о минировании

Несколько торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Нижнем Новгороде проверяются после звонков о заложенных взрывных устройствах, сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» осведомленный источник. В частности, были эвакуированы ТЦ «Парк Авеню», «Золотая миля», «Республика», «Крым», «Жар-птица».

Ранее сообщалось, что из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах были эвакуированы школы, административные здания в нижегородском кремле и различных районах города, несколько районных администраций в области, а также аэропорт и ряд железнодорожных вокзалов.