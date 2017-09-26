В Тольятти эвакуированы 20 торговых центров после звонков о минировании

Посетители и персонал торговых центров в двух из трех районов Тольятти эвакуированы после анонимных звонков о минировании, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«В настоящий момент известно об эвакуации людей из двадцати одного торгового центра в Центральном и Автозаводском районах Тольятти, в Комсомольском районе тихо», - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что 12 сентября после аналогичных звонков прошла эвакуация из нескольких крупных торговых центров и заведений общепита в Самаре.

Волна массовых звонков о минировании идет по всей России с 10 сентября. Информагентства обычно сообщают об эвакуациях из магазинов, кинотеатров, школ, гостиниц и жилых домов со ссылкой на источники и очевидцев. ФСБ прокомментировала ситуацию впервые. Первым из высокопоставленных чиновников звонки прокомментировал руководитель МЧС Владимир Пучков. Он заверил, что эвакуации не связаны с какими-либо учениями, и назвал звонки серьезной проблемой. По разным версиям, сообщения о бомбах поступают с Украины, из «Исламского государства» (запрещенного в России) или от группы хакеров в Брюсселе.