«Интерфакс» сообщил об эвакуации двух торговых центров и отелей в Сочи

Сотрудники экстренных служб Сочи проводят эвакуацию людей из двух торговых центров и двух отелей после телефонных сообщений об их минировании.

«Поступили сообщения об обнаружении подозрительных предметов в торговых центрах "Море мол" и "Подкова", отелях "Актер-гелекси" и "Бриз-отель", - сказал источник "Интерфакса".

Как сообщили агентству очевидцы, всех людей, которые находятся в этих зданиях, попросили срочно покинуть помещения.

«Сотрудники МЧС обеспечивают меры безопасности в местах, откуда поступили телефонные сообщения об обнаружении подозрительных предметов», - отметили агентству в пресс-службе главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.